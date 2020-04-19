تعقيم الشوارع والمنازل بمنطقة نجع عبادي في الأقصر

نفذت رئاسة حي شمال الأقصر، تحت إشراف أحمد زين رئيس الحى، اليوم الأحد، حملة لتعقيم وتطهير منطقة نجع عبادي، كخطوة احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع شوارع الحي، ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.يأتي هذا ضمن أعمال تعقيم شوارع حى شمال لمواجهة كورونا، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.