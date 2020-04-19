كندا تسجل 1430 إصابة جديدة بكورونا و113 حالة وفاة

سجلت كندا 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 1583 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 34 ألفا و813 حالة، بعد الإعلان عن تسجيل 1430 حالة اليوم الأحد.ولايزال الحزب الليبرالي الحاكم، برئاسة جستن ترودو، على خلاف بشأن الوصول لاتفاق بشأن تحديد جلسة لمجلس العموم، والمقرر عقدها غدا الاثنين، حيث قال ترودو "إن الطرفين قريبان من اتفاق، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى صباح اليوم".ومن جانبه، قال زعيم المحافظين أندرو شير "إنه يريد جلسات أكثر مما اقترحها الليبراليون لمحاسبة الحكومة على ردها على أزمة فيروس كورونا".