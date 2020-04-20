حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 20 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور ليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: قد تتراجع الخطوات ابتداءً من اليوم وتعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة أو بأي وسيلة أخرى ممكنة.





عاطفيًا: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما استفيدا منه ما استطعتما إلى ذلك سبيلًا.





صحيًا: حاول أن تستريح إذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقًا.



