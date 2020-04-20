حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 20 أبريل 2020
الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:18 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور ليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: قد تتراجع الخطوات ابتداءً من اليوم وتعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة أو بأي وسيلة أخرى ممكنة.
عاطفيًا: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما استفيدا منه ما استطعتما إلى ذلك سبيلًا.
صحيًا: حاول أن تستريح إذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقًا.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هى إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.