إغلاق طريق «سفاجا - قنا» وموقف الأقاليم

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الأحد، كمين سفاجا بالكيلو 5 للتأكيد على إغلاق طريق "سفاجا - قنا" ومنع توافد أي زائرين للمدينة بمناسبة الاحتفالات بأعياد الربيع.وأكدت المغربي، على إغلاق الطريق بشكل تام ومنع مرور المركبات عدا سيارات الأدوية والمواد البترولية والخضروات والفاكهة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.وشددت رئيس المدينة على إغلاق موقف الأقاليم وعدم وجود أي سيارات داخل حرم الموقف لتنفيذ قرار محافظ الإقليم، بوقف التحركات بين مدن المحافظة والمحافظات الأخرى ومنع التجمعات وتواجد على الشواطئ والقرى السياحية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.يذكر أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أصدر تعليمات مشددة بمنع التوافد من المحافظات المجاورة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.