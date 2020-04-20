كيف حرض ترامب العالم ضد الصين فى أزمة كورونا؟

بدأ صراع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين في أزمة فيروس كورونا مبكرًا، حيث أطلق على كورونا اسم «الفيروس الصيني»، كما خرج في العديد من المؤتمرات الصحفية ليوجه إلى الصين الاتهامات بأنها السبب الرئيسي للأزمة.وفي آخر خطاب له أمس السبت، حذر ترامب الصين من أنها ستواجه عواقب وخيمة بسبب فيروس كورونا، ليدفع عدة دول للوم الصين على تفشي الوباء آخرهم استراليا، وفي هذا التقرير نستعرض كيف حرض ترامب دول العالم ضد الصين:- الاتحاد الأوروبيدعا كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الصين في بيان صدر مؤخرًا للاستفسار عن معركة الروايات التي تضمنت محاولات لتشويه سمعة الاتحاد الأوروبي وبعض الحالات التي تم فيها وصم الأوروبيين كما لو كانوا جميعًا حاملين للفيروس، ملمحًا لمسؤلية الصين عن تفشي الوباء.- بريطانيااتهم وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لأزمة كورونا، حيث إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الصين في ديسمبر من العام الماضي، ولكن لم تكن بعض التقارير الواردة من الصين واضحة بشأن حجم وطبيعة هذا المرض.- أسترالياانضمت أستراليا اليوم الأحد إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطًا على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار كورونا المستجد، وأثارت علامات استفهام حول شفافيتها وطالبت بتحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره، وذلك بعد ضغط الولايات المتحدة على بكين حول أزمة كورونا.- دول أفريقيةانتقد ما يقرب من عشرين دولة أفريقية، الأسبوع الماضي، أفعال أو تصريحات الحكومة الصينية بخصوص أزمة فيروس كورونا، مؤكدين أن إجراءات الصين ساهمت في تفشي الوباء العالمي.