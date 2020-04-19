النجاري: يجب حماية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال المهندس مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن تأثير فيروس كورونا أدى إلى انخفاض قيمة العملات في دول كثيرة، مما سيؤدي إلى زيادة رغبتهم في التصدير بعد انتهاء الأزمة.وأكد النجاري خلال تصريحات له، أنه يجب وضع ذلك في الاعتبار، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة القوية التي ستواجهها من المنتجات الأجنبية.وتابع رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حماية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي من خلال خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة لها وإطلاق المبادرات التي تشجعها على تصدير منتجاتها، وبالتالي يكون لديها القدرة على المنافسة والتصدير للخارج.