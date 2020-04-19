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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبو بكر: فتح المجتمعات بحرص هو الحل الأمثل

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:23 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
رباب الأهواني
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علق خالد أبو بكر، على بيان وزارة الصحة، حول أزمة كورونا، قائلًا إن حالات الوفاة فى ارتفاع مستمر، مضيفًا: "ليس من مصلحة أحد أن يخفى شيئًا عن الأرقام الصادرة بشأن إصابات كورونا".

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن متخذى القرار لديهم معطيات كثيرة، ويبدو أن فتح المجتمعات بحرص هو الحل الأمثل، مشيرًا إلى أن ألمانيا بدأت فى تشغيل المدارس، مضيفًا: "هؤلاء يتجهون لفكرة النزول مع ضرورة الحرص.. الخوف من سرعة العدوى، وفترة العلاج والتعب والقلق والعدوى خطيرة جدًا".

وطالب "أبو بكر" بفتح المستشفيات الخاصة كجزء من مستشفيات العزل، مع إجراء كل التحاليل الخاصة بفحوصات كورونا، مضيفًا: "لماذا لا يتم فتح المستشفيات الخاصة لرعاية حاملي فيروس كورونا.. ولا أقول أن تحل محل المعامل المركزية".

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