إقالة متحدث «الأوقاف» بسبب تصريح فتح المساجد في رمضان

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعفاء الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف من عمله، لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.جاء ذلك على إثر تصريحاته، بشأن أن وزارة الأوقاف تدرس حاليا فتح المساجد خلال شهر رمضان المعظم للأئمة فقط، بدون وجود أي مصلين.ويأتي ذلك بعد قرار الوزارة بغلق المساجد في ظل تفشي فيروس كورونا عالميًا، ودعما لإجراءات العزل المنزلي التي تنتهجها مصر في مواجهة الوباء.