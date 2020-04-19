تونس تعدل مواعيد حظر التجوال فى رمضان

أعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم، عن تمديد الحجر الصحي الشامل إلى يوم 3 مايو المقبل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقال رئيس الوزراء التونسي، في كلمة له، إن حظر التجوال سيكون خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، وذلك وفق وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء الرسمية.وأشار الفخفاخ، إلى أنه تم إجلاء 18 ألف تونسي من الخارج منذ 16 مارس الماضي، وذلك في ظل حالة الإغلاق التي فرضتها الدول لمجابهة فيروس كورونا.يذكر أن تونس سجلت عشرات الوفيات جراء إصابتهم بالفيروس بخلاف وفاة العشرات.