رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تمدد الحجر الصحى العام إلى الثالث من مايو

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:12 م
الياس الفخفاخ
الياس الفخفاخ
وكالات
طباعة
أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأحد، عن تمديد الحجر الصحي العام في أنحاء البلاد إلى الثالث من مايو المقبل.

وتتجه تونس إلى فرض حجر صحي عام موجه بالسماح لبعض القطاعات باستعادة العمل بنسق تدريجي بعد الثالث من مايو، حسب رئيس الحكومة.

كما أعلن رئيس الحكومة، أنه من المتوقع تقليص ساعات حظر التجول خلال شهر رمضان، ليصبح من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 15 وفاة.. و112 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

«الإفتاء»: الخوف من كورونا ليس سببًا لإفطار رمضان

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تحسم الجدل بشأن فتح المساجد فى رمضان

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

«الصحة»: 15 وفاة.. و112 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

السمنة تزيد معدلات الوفيات في حال الإصابة بـ«كورونا»

دراسة تكشف احتمالية انتقال «كورونا» عن طريق التحدث

موعد أذان المغرب اليوم الاحد 19-4-2020 في محافظات مصر

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

الإثنين.. حفل لهانى شاكر على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب

بمناسبة يومه العالمى.. إسهامات «قصور الثقافة» فى حفظ التراث

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»

هيئة الكتاب: «ذاكرة المعرض» ضمن مبادرة «خليك فى البيت»