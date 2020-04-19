تونس تمدد الحجر الصحى العام إلى الثالث من مايو

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأحد، عن تمديد الحجر الصحي العام في أنحاء البلاد إلى الثالث من مايو المقبل.وتتجه تونس إلى فرض حجر صحي عام موجه بالسماح لبعض القطاعات باستعادة العمل بنسق تدريجي بعد الثالث من مايو، حسب رئيس الحكومة.كما أعلن رئيس الحكومة، أنه من المتوقع تقليص ساعات حظر التجول خلال شهر رمضان، ليصبح من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.