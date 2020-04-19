برلمانى: تنظيم الحمدين في مأزق حقيقي بسبب فضائح فساد كأس العالم

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن تنظيم الحمدين يواجه مأزقًا كبيرًا وحقيقيا لأول مرة في تاريخه والسبب تكالب كورونا عليه، وعجزه عن التدبير والتصرف حيالها ونسبة الوفيات والإصابات داخل قطر، بالمقارنة إلى نسبة عدد السكان، تعتبر ضخمة للغاية، وتكشف عجز تنظيم الحمدين عن مواجهة الأزمة.وأضاف "عضو مجلس النواب"، فى بيان له اليوم، تصاعد الاتهامات للحمدين لحصوله على حق استضافة وتنظيم كأس العالم 2022 بالرشاوي والفساد وضعه في مأزق كبير أمام العالم، وهناك احتمالية لسحب حق تنظيم البطولة منه، منوها إلى أن كل هذه السياسات الفاشلة للحمدين أدت الى انكماش اقتصاد قطر، وتوقف حركة البيع بالاستثمار العقارى وتوقفت أكبر استثماراته فى كرة القدم الذي أثر على إعلامه الرياضى.وتابع "قد انكمش الاقتصاد القطرى بنهاية 2019 رغم غياب تأثيرات كورونا وانخفض إجمالى الناتج المحلى 0.6% على أساس سنوى تراجع بنسبة 1.4% فى الأشهر الـ3 الأخيرة من العام الماضى".