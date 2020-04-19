جهاز «6 أكتوبر»: توفير كبائن لتعقيم العاملين بالمشروعات القومية بالمدينة

أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، مواصلة العمل في المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة وسط اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين من عدوى فيروس كورونا.وقال رئيس الجهاز فى تصريحه إنه تم توفير قياس درجات الحرارة، وتم الحصول على عدد من كبائن لتعقيم العاملين، بالاضافة إلى أنه يجري تعقيم جميع وسائل الانتقال والاستراحات بجانب عمل توعية للعاملين فى أماكن العمل وتوفير الكمامات والقفازات وغيرها من أدوات الحماية والوقاية للعاملين.