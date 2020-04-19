متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على انقضاء الفترة الثانية من الحظر الجزئي والتي ستنتهي يوم 23 أبريل، قائلا إنه لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك، في ضوء معطيات تزايد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن أي تخفيف للإجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كافة الإجراءات الاحترازية السابقة.وأشار إلى أن اللجنة القومية لأزمة كورونا ستنعقد هذا الأسبوع لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان.وأردف: "نأمل أن يكون شهر رمضان فرصة لتقليل الإصابات مع قلة خروج الناس في الشوارع في الصباح ووجود الحظر في الليل"، مشيرًا إلى أنه في نهاية الشهر الكريم ستعاد النظر في الإجراءات وفقًا للمستجدات.