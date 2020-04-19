الجبهة الثورية السودانية تشيد بإرجاء الحكومة تعيين الولاة

أشادت الجبهة الثورية السودانية، التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، بموقف حكومة السودان بخصوص الالتزام بإعلان جوبا، وإرجائها تعيين الولاة إلى حين التوصل لتفاهم مع الجبهة الثورية.وكانت السلطة الانتقالية بالسودان، أعلنت أن تكليف الولاة المدنيين (الذي كان مقررا أمس)، اعترضه العديد من العقبات، أهمها اعتراض "الجبهة الثورية"، على هذه الخطوة عبر خطاب قدمت فيه عددا من المقترحات سيتم بحثها بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير.وذكرت الجبهة الثورية، في بيان مساء اليوم الأحد، أن المجلس الرئاسي للجبهة عقد اجتماعا طارئا لمناقشة قضية تعيين والي مدني لولاية الخرطوم، وذلك بعد المشاورات التي أجرتها قيادة الدولة مع قيادة الجبهة الثورية.وأضاف البيان، أن الجبهة الثورية تنظر إلى قضية تعيين الولاة بمن فيهم والي الخرطوم، وتكوين المجلس التشريعي كحزمة واحدة تتم في إطار عملية إعادة تشكيل كل مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بعد تحقيق السلام.وطالبت الجبهة الثورية بضرورة تسريع عملية التفاوض واتخاذ القرارات الضرورية لحسم القضايا العالقة للتوصل إلى اتفاق نهائي في الموعد المحدد، الشهر المقبل.