نيويورك تسجل 507 وفيات جديدة بـ«كورونا»

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 507 حالات وفاة، اليوم الأحد، جراء فيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 13 ألفا و689 حالة.وقال حاكم ولاية نيويورك أندريو كوومو - في تصريحات نقلتها شبكة "بلومبيرج" الأمريكية - "إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء فيروس كورونا اليوم سجل انخفاضا، مما يشير إلى تحسن الوضع في نيويورك.. منوها بأن الفيروس بدأ مرحلة التراجع في الولاية".وأضاف "لقد تجاوزنا نقطة الذروة، وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار نزولي لمنحنى فيروس كورونا في الولاية، ويعتمد استمرار الهبوط على ما نقوم به".يذكر أن ولاية نيويورك الأمريكية تعد أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.