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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية-جناح عقار» يبدآن التفاوض «عن بعد»

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:36 م
الحكومة السودانية
الحكومة السودانية
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انطلق، اليوم الأحد، من مقري الأمم المتحدة بالخرطوم وجوبا، الحوار والتفاوض غير المباشر عبر "الفيديو كونفرانس"، بين وفدي الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة عضو مجلس السيادة عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الفريق أول شمس الدين كباشي، و"الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار".

وقال إسماعيل التاج، عضو وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام من جانب "قوى الحرية والتغيير"، في تصرح صحفي، إن الوفد الحكومي ضم إلى جانب الفريق أول كباشي، وزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف الضي، ووكيل وزارة المالية مكي ميرغني، فيما ضم وفد الحركة الشعبية، ياسر عرمان والجنرال احمد العمدة والجنرال اسماعيل خميس جلاب، ومثل فريق الوساطة من جنوب السودان الدكتور ضيو مطوك.

وأضاف أن التفاوض والحوار سادته روح العزيمة والاصرار وتوفر الإرادة السياسية لتحقيق السلام الشامل والمستدام في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن الجميع أكدوا أهمية استمرار مفاوضات السلام، والعمل على ردم الهوة والفجوة التي أحدثها وباء كورونا المستجد.

وأوضح، أن الجانبين تناولا المصفوفة التي صدرت مؤخرا عن مكونات السلطة الإنتقالية بالسودان، والتي تهدف إلى إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومعالجة بعض القضايا العالقة، وأكدا أهمية التشاور والشراكة بين الجميع في هذا المسار لضمان نجاح الفترة الانتقالية.

واتفق الجانبان وفريق الوساطة الجنوبية على أن يكون التفاوض والحوار غير المباشر عبر "الفيديو كونفرانس" أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمقري الأمم المتحدة في كل من الخرطوم وجوبا.

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