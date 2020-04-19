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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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نسرين أمين تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة «لما كنا صغيرين»

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:31 م
نسرين أمين
نسرين أمين
سناء إسماعيل
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علقت الفنانة نسرين أمين، على أزمة الفنان خالد النبوي، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، بسبب تترات المسلسل، والتي هدد باعتزال الفن بسببها.

وقالت نسرين أمين، في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "في وسط كل الجدل اللي بيحصل ده أحب أشهد شهادة حق.. إحنا كلنا اتفقنا على المسلسل ده وإحنا عارفين إنه مسلسل ريهام حجاج والنجوم محمود حميدة وخالد النبوي على راسنا من فوق، وهما بالفعل قبل أي حد على التتر بناء على رغبة ريهام من أول يوم واحترامها ليهم".

"لما كنا صغيرين"، من تألف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، ويعد أول تعاون بين «نسرين» والفنانة ريهام حجاج، ويشارك فى بطولته كل من خالد النبوي، ومحمود حميدة، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازى، وبدأ تصويره منذ نحو أسبوعين، وهو شراكة إنتاجية بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطى.
نسرين أمين تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة «لما كنا صغيرين»
نسرين أمين تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة «لما كنا صغيرين»

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