«دمياط» تغرق الحدائق وتغلق الشواطئ في شم النسيم

قرر المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تكليف إدارات التنمية والأمن والزراعة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وقسم شرطة المدينة ومديرية الصحة والأوقاف بمحافظة دمياط، باستمرار إغلاق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية وكافة المناطق الخضراء بمدينة دمياط الجديدة شم النسيم، لمنع التجمعات والتزاحم بين سكان المدينة والمترددين عليها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف رجب، في تصريحات صحفية، أنه تم اليوم ري الحدائق العامة وغمرها بالمياه، وكذا المسطحات والجزر بالمحاور الرئيسية والداخلية بالمدينة، مناشدا سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.