محافظ المركزي الأردني: ربط عملتنا بالدولار خدم الاقتصاد بشكل جيد

قال محافظ البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، إن ربط عملة الأردن بالدولار خدم الاقتصاد بشكل جيد ولا يوجد شيء على المدى المتوسط، سيؤثر على هذه الركيزة للسياسة النقدية، رغم الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.وأضاف زياد فريز لتلفزيون المملكة، أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على برنامج قرض بقيمة 1.3 مليار دولار على أربع سنوات للمملكة، يدعم سياسة ربط العملة بالدولار التي حافظ عليها الأردن منذ 1995.وتابع أن الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مريحة تبلغ 14.5 مليار دولار، وهو أعلى من العام الماضي ويغطي نحو ستة أشهر من واردات السلع الأساسية.