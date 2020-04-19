«عظة الأحد» على الفضائيات المصرية (فيديو)

ألقى الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد (عيد القيامة)، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، في إطار عظة الأحد الأسبوعية، وأذاعتها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة".كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق، نائب تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.