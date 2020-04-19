تحت شعار «بيتك ومسرحك».. كايرو شو تطلق مسابقة «ورينا موهبتك»

أعلن مسرح كايرو شو -المنتج لمسرحيات الملك لير و٣ أيام في الساحل وعلاء الدين وحزلقوم - عن إطلاق مبادرة لدعم المواهب الجديدة من خلال مسابقة "كايرو شو.. ورينا موهبتك" وهي مسابقة ترفيهية (أون لاين) في التمثيل والغناء والرقص الاستعراضي ومفتوحة لجميع الأعمار ولجميع المتسابقين على امتداد الوطن العربي، وذلك تحت شعار "كايرو شو بيتك ومسرحك"، حيث يستطيع أصحاب المواهب توصيل مواهبهم دون الخروج من بيوتهم، بينما تجري جميع فعاليات التسابق والتفاعل مع خبراء ونجوم كايرو شو أون لاين وذلك طوال شهر رمضان.وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الموهوبين وهم بالملايين على استغلال الفترات الطويلة التي يقضونها في المنازل حاليا لتفجير طاقاتهم الإبداعية، وتحقيق أحلامهم من خلال تسخير إمكانياتنا وفريقنا المحترف لمساعدتهم في ذلك وبمشاركة نجومنا.وكشف الهواري عن أن مسابقة "كايرو شو ورينا موهبتك" تنطلق على مدار أسابيع الشهر الكريم الأربعة بمراحل متصاعدة، تبدأ بتجارب الأداء العامة وهي مرحلة مفتوحة من بداية المسابقة وحتى نهايتها، يقدم خلالها المتسابق فيديو من اختياره يبرز موهبته، وبدءا من الأسبوع الثاني تبدأ التحديات المختلفة التي سيتم الإعلان عنها كل أسبوع خلال شهر رمضان على حسابات cairo Show على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، انستجرام، تويتر، وقناتها على يوتيوب.ولفت مجدي الهواري إلى أن التحديات ستكون من واقع أعمال كايرو شو الضخمة وبمشاركة نجومنا الكبار.وخلال فترة المسابقة سيقوم خبراء كايرو شو ونجومها بعمليات التصفية واختيار المرشحين للفوز بحيث يتم إعلان أسماء الفائزين بعد عيد الفطر المبارك.وعن جوائز المسابقة، قال الهواري إنه ستكون هناك جوائز مزدوجة للفائزين، حيث سيلتحقون بورش تدريبية محترفة على أيدي خبراء كايرو شو ونجومها.. وإلى جانب ذلك سينضم الفائزون كممثلين ومغنين وراقصي استعراض إلى عروض كايرو شو المسرحية الجديدة مع نجومها.