صوت الشعب: شم النسيم في المنزل أنسب وأفضل للجميع

ناشد المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، المواطنين بعدم الخروج من المنازل غدا الاثنين حرصا على مصلحة الوطن والمواطن.وأكد أن قضاء شم النسيم داخل البيوت أمام شاشات التليفزيون أنسب وأفضل للجميع حتى نعدي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.وقال "البراوي" في تصريحات صحفية اليوم: "الحمد لله عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم أقل من الأيام السابقة وهي بداية طيبة نتمنى أن نحافظ على ذلك ونتحد جميعا ونكون على قدر أكبر من المسئولية حتى تقل الأعداد في الأيام القادمة قبل استقبال شهر رمضان المبارك.