«الأوقاف» تدرس فتح المساجد لصلاة التراويح دون مصلين (فيديو)

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تتمنى زوال علة غلق المساجد في أقرب وقت، ويرفع الله عنا البلاء والوباء.وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على "مسئوليتي" على فضائية صدى البلد، أن وزارة الأوقاف ترغب في إعادة فتح المساجد في أقرب فرصة ممكنة مع زوال أزمة كورونا.وردا على سؤال الإعلامي أحمد موسى، حول إمكانية فتح المساجد ليؤدي الأئمة صلاة التروايح دون مصلين أسوة بقرار المملكة العربية السعودية بشأن فتح الحرمين المكي والنبوي لإقامة صلاة التراويح دون مصلين، قال القاضي، إن إمكانية فتح المساجد للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح دون المصلين محل دراسة.كانت وزارة الأوقاف أكدت أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجماعة، التي أكدنا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي كون التجمعات بصفة عامة سببًا في نقل عدوى فيروس كورونا.وأضافت الوزارة أن عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرًا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس، وإننا لنسأل الله ( عز وجل ) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين.