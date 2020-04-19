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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية: حكومة أردوغان ليس لديها نية لمواجهة «كورونا»

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:37 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، على منع بلديات المعارضة من مساعدة المواطنين وتوزيع الخبز مجانًا على الفقراء في ظل أزمة كوفيد-19، قائلًا:" الحكومة التركية ليس لديها أي نية لمكافحة فيروس كورونا".

ونقلت صحيفة "TR24" عن أوزتراك قوله: "ليس من العدل أو من الضمير أن تميز بين البلديات وبعضها البعض، وليس من العدل أن تحاول استبعاد البلديات التي تحاول مساعدة المواطنين في ظل هذه الأزمة، بل وتربط أيديهم وأذرعهم، ولكن الشعب لن ينسى بالتأكيد أولئك الذين أغلقوا الأبواب أمام تلك الخدمات؛ فالذئب قد يتجاوز الشتاء ولكن لا ينسى الصقيع الذي تعرض له".

وانتقد أوزتراك أداء حكومة العدالة والتنمية تجاه أزمة كورونا مؤكدًا أنها أغلقت المستشفى الميداني الذي أعدته بلدية أضنة التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، مضيفا: "كل إدارة لديها فكر ورأي في الوقت الحالي تستعد لمواجهة فيروس كورونا، وفي هذا الإطار جهزت بلدية أضنة بنية تحتية بمستشفى مدني للاستعداد لأسوأ سيناريو ناتج عن فيروس كورونا ولكن الحكومة أغلقته".

وأكد أوزتراك أن البلدية أعدت البنية التحتية للمستشفى الميداني على غرار مستشفيات دول العالم المتقدم، مختتمًا حديثه: "لقد جذبت هذه الخدمات والرؤيا عداء الحكومة بدلًا من الثناء والتقدير لهذه الخدمات؛ فأغلقوا المستشفى الميداني بأضنة، وأظهروا انعدام رؤيتهم للأزمة. في الواقع لقد شاهدنا حتى اليوم انعدام الرؤية والبصيرة لديهم تجاه الأزمة التي يمر بها مجتمعنا".

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