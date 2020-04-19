الإثنين.. حفل لهانى شاكر على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

بمناسبة أعياد الربيع، تبث وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب فى التاسعة مساء الاثنين 20 أبريل، حفلا لأمير الغناء العربى هانى شاكر، ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك".يتضمن الحفل باقة مختارة من أعماله الشهيرة منها "هو اللى اختار، حبيب حياتى، لو قالولك، كل اللى عرفوا، انت معايا، لو رحت بعيد، قربنى ليك، لسة بتسألى، لو بتحب، نسيانك صعب، يا ريتك معايا، على الضحكاية، معاك" إلى جانب مجموعة من أغانى الطرب العربى.يليه العرض المسرحى بعد الليل من إخراج خالد جلال وبطولة 32 فنان من خريجى استوديو مواهب مركز الإبداع الفنى، ويضم مشاهد متنوعة تتناول عدد من القضايا الاجتماعية من خلال مواقف إنسانية تعيد إحياء ذكريات الزمن الجميل، وتدعو لاعلاء القيم النبيلة والمبادئ السامية منها تأخر الزواج، الهجرة غير الشرعية، الآثار السلبية لموقع التواصل الاجتماعي وغيرها.