ارتفاع عدد مصابى كورونا فى العراق لـ1539

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-) ارتفعت إلى 1539 في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان.وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم الأحد أن مجموع الإصابات في العراق لهذا اليوم بلغ 26 إصابة، وتم تسجيل 56 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية حالة وفاة وبذلك بلغ عدد الإصابات في عموم العراق 1539، فيما بلغ مجموع الوفيات 82 حالة، ومجموع حالات الشفاء 1009 حالات.