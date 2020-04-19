«أنا بحبك».. درة تثير التساؤلات حول ارتباطها

أثارت الفنانة التونسية درة، العديد من التساؤلات حول ارتباطها، بسبب صور قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".الصور جمعت درة بمهندس ديكور يدعى هاني سعد، وكان سبب انتشار الشائعات حولهما هو تعليقه لها على إحدى الصور بكلمة "أنا أحبك"، لتعيد هي الأخرى الرد عليه بنفس التعليق، الأمر الذي تسبب في انتشار العديد من الشائعات حولهما خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يظهران فيها معًا.وكان آخر أعمال درة فيلم "يوم وليلة"، وشارك في بطولة الفيلم خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، وشادي أسعد، وتأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.