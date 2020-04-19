ركود في سوق الأدوات المنزلية.. والغرف التجارية تؤكد: محتفظون بالعمالة

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الركود التام بأسواق الأدوات المنزلية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف الطحاوي في تصريحات لـ"الدستور" أن سوق الأدوات المنزلية في رمضان يشهد حالة من الركود على بعض السلع البسيطة مع توقف تام لجميع تجهيزات العرائس.ولفت إلى أن القوي الشرائية اتجهت نحو المطهرات والأكل والشرب والتعقيم وخلافه.وأكد أن معظم محلات الأدوات المنزلية قامت بتقليل ساعات العمل تخفيفا على المواطنين، مع تعهد تجار الأدوات المنزلية بعدم تسريح العمالة حتي انتهاء أزمة كورونا.