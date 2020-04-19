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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار أردوغان الأسبق: تركيا تخرج بشكل سريع عن المسار القانوني

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:28 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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قال المستشار القانوني الأسبق لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المحامي عزت أوزجنتش، إن تركيا تخرج بشكل سريع جدًا عن المسار القانوني، ودعا أعضاء المجلس الاستشاري الرئاسي للتحرك من خلال قضايا وتحقيقات التي تم رفعها خلال الفترة الأخيرة، وفقا لحديثه على شاشة تلفزيون "قرار" التركي.

وأضاف أوزجتش: "هناك أخطاء متعمدة في القانون وأنه حتى أردوغان ليس في وضع يسمح له بتصحيحها".

ودعا أوزجنتش الأعضاء القانونين للمجلس في مقالة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا "اتخذوا مبادرة فعالة، وتناولوا قضايا الظلم والخروج عن القانون ضمن جدول أعمال الحكومة"، وفقا لموقع "تركيا الآن".

وتابع أوزجنتش خلال مقالته: "كما تعلمون، فإن الأعضاء الحاليين للمجلس الاستشاري الرئاسي الأعلى، على حد علمي، جميعهم لديهم هوية قانونية. وكما يوحي الاسم، لا يمتلك هذا المجلس سلطات تنفيذية في اتخاذ القرار. بلدنا تخرج بشكل سريع عن مسار القانون، وبسبب الأحداث التي لا ينبغي للمدعي العام أن يبدأ التحقيق فيها في الظروف العادية، وعلى الرغم من أنه من الواضح منذ البداية أنها ستكون غير مثمرة، فإن إجراء تحقيقات مختلفة هي الوضع المثالي".

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