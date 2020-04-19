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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يقلص إجراءات حظر التجوال خلال شهر رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:26 م
حظر التجوال
حظر التجوال
وكالات
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أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في العراق، اليوم الأحد، عن تحديد مواعيد جديدة لحظر التجوال الوقائي لمناسبة حلول شهر رمضان تبدأ من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة شهر واحد.

وذكر بيان للجنة، في ختام اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، عبر دائرة تليفزيونية لمناقشة إجراءات حظر التجوال خلال شهر رمضان، أنه تقرر أن "يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحا بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وحتي الثاني والعشرين من الشهر المقبل".

وأوضح البيان أنه تم "شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل التام، وبذات الاستثناءات والإجراءات السابقة واستمرار الفئات المستثناة سابقا بمزاولة أعمالها بمافيها الأفران والصيدليات والاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص، والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرًا، ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها".

وسمح البيان "بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في أوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين، والتعهد بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع والاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الأفراح ومنع إقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات".

كما سمح البيان "بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة حصرًا، على ألا يتجاوز نسبة 25%، ومنع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها على أربعة أشخاص، والسماح لمركبات الأجرة الصالون بالعمل ومنع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات".

وشدد البيان على أن "تكون حركة الشاحنات الكبيرة - ثلاثة أطنان- فأكثر من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، وعلى الجميع ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وقيام الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة".

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