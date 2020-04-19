طارق لطفى: منع السفر أخرج «القاهرة كابول» من المنافسة الرمضانية

قال الفنان طارق لطفي، إن تأجيل عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، كان بسبب عدم إتاحه السفر إلى الخارج.وقال لطفي، لـ"الدستور": "تكمن صعوبة استكمال التصوير هذه الفترة حول فكرة السفر إلى خارج البلاد، خاصة في ظل توقف حركة الطيران بين الدول وبعضها، حيث كان من المفترض أن نقوم بالسفر إلى إنجلترا، لتصوير عدد كبير من المشاهد كان من المنتظر أن يتم عرضها في أول حلقتين من العمل".واستكمل: "كما أن هناك العديد من السفريات الداخلية في محافظات مصر، وهذا أيضًا أصبح صعبا خلال الفترة الحالية، ولا يوجد وقت لدينا لانتظار استقرار الأوضاع، من أجل استئناف التصوير، وهو ما جعلنا نقوم بتأجيل عرض العمل لبعد شهر رمضان القادم".المسلسل من بطولة حنان مطاوع، وطارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، وعدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين الشباب، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.