13491 إصابة بـ«كورونا» في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 13491 حالة، و172 حالة وفاة.وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على قرارات عودة الحياة بشكل جزئي في الداخل، سواء على المستوى الشخصي أو الاقتصادي، بعد فرض الإغلاق الشامل لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتشمل المرحلة الأولى من القرارات إعادة عمل مدارس التعليم الخاص، على أن يكون عدد الطلاب في الفصل لا يزيد على 3، بالإضافة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد تدريجيًا، ورفع عدد العمال في أماكن العمل من 15% إلى 30%، والسماح بفتح عدد من المحال التجارية الضرورية.ونصت قرارات على السماح بتجمعات الصلاة بحد أقصى 10 أشخاص، والحفاظ على مسافة تباعد فيما بينهما، وكذلك إقرار غرامة قدرها 200 شيكل على أي شخص لا يلتزم بارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة، وزيادة حركة المواصلات مع تباعد المسافة بين المسافرين.وأوضحت حكومة الاحتلال أن هذه الإجراءات تعد مرحلة أولى، مشيرة إلى أنها تستمر حتى 3 مايو المقبل.