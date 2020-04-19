حفظ التحقيقات في حريق شقة سكينة بالقاهرة: ماس كهربائي

قررت نيابة الساحل بالقاهرة، حفظ التحقيقات في حريق شقة سكنية بالدائرة، لعدم وجود شبهة جنائية وتعود أسباب اندلاع الحريق لماس كهربائي.وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق التهم محتويات شقة سكنية بمنطقة الساحل دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد الشقق السكينة، وعلى الفور تم الدفع بـسيارات إطفاء، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.