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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «وكلينها والعة 2» على شاشة النهار فى رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:12 م
وكلينها والعة
وكلينها والعة
دعاء عبد المقصود
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أعلنت شبكة قنوات النهار عن انضمام سادس عمل درامى لها في رمضان المقبل ليعرض عبر شاشتها مسلسل "وكلينها والعه" الجزء الثاني.

المسلسل تدور أحداثه في إطار حلقات متصلة منفصلة في قالب كوميدي يشارك في بطولته في حلقاته المختلفة شريف رمزي، ورانيا يوسف، هشام عباس، محمد ثروت، أيتن عامر، حسن الرداد، شادي ألفونس، شريف سلامة، ميساء المغربية، سامح حسين، احمد رزق، احمد فتحي، مصطفي قمر، خالد سليم.

يذكر أن قناة النهار تجمع نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية في أقوي الأعمال الدرامية والتي تعرض حصريًا عبر شاشة القناة وبالتالي يصبح إجمالي عدد المسلسلات التي سيتم عرضها على شاشة النهار 5 مسلسلات وهي:
- مسلسل "جمع سالم" بطولة زينة.

- مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد.

- مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق.

- مسلسل "القمر أخر الدنيا" بطولة بشرى.

- مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة سعد الصغير.

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