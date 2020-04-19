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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يغلق «ايجيبت فودز» يومين.. وإجازة لـ101 مخالط لمصابي كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:00 م
أحمد ابو ليمون
أحمد ابو ليمون
ولاء القاضى
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قرر اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية غلق مصنع ايجيبت فودز للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا لمدة 48 ساعة لتطهير وتعقيم المصنع بالكامل وإتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يأتي هذا في إطار حرصه الكامل على صحة وسلامة العمال.

كما قرر المحافظ منح إجازة بأجر كامل لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع، فضلًا عن تواجد طبيب مقيم أثناء الورديات للكشف وقياس درجة الحرارة على العمال أثناء دخولهم وخروجهم من المصنع، وكذا اتباع التعليمات الوقائية وتوزيع وسائل الوقاية على العمال.

كما شدد المحافظ على القيام بتطهير وتعقيم المصنع بشكل دوري يوميا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بالديوان العام، وبحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ومديري مديريات الشئون الصحية والقوى العاملة بالمنوفية ورئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ومسئولي شركة ايجيبت فودز.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وعضوية كل من رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ومدير مديرية القوى العاملة ومدير عام الطب الوقائي والأمراض المعدية ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة تكون مهامها التفتيش على المصانع التابعة لشركة ايجبت فودز ومراعاة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المصنع اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل الجاري، وكذا المرور علي كافة المصانع بالمنطقة الصناعية وإعداد تقرير شامل بنتائج المرور للعرض علي السيد المحافظ.

ومن جانبهم رحب مسئولي شركة ايجيبت فودز بتلك القرارات التي من شأنها الحفاظ على صحة العمال مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ كافة توصيات الاجتماع.

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وقرر تشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية للمرور على مصنع ايجيبت فودز للصناعات الغذائية للمعاينة وفور ظهور حالات إيجابية بالمصنع، حرصا على صحة وسلامة العمال، حيث أشار التقرير إلى عدم إتباع التعليمات الوقائية والاحترازية وكذا عدم توزيع وسائل الوقاية الشخصية على العمال وظهور بعض الحالات الإيجابية مما يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس بالإضافة إلى بعض المخالفات الموجودة بالمصنع التي تخص السلامة والصحة المهنية وفقًا لما أفاد به مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

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