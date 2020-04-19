إجراءات «استثنائية» لتوفير المواد الخام للأدوية

اعتمد رئيس هيئة الدواء المصرية إجراءات استثنائية يعمل بها لمدة شهرين، بهدف توفير الأدوية والإسراع في الإجراءات المطلوبة للموافقات الاستيرادية، منها إصدار الموافقات للخامات الدوائية مرة واحدة بالكمية التي تحددها الشركه للشحن الكلي والجزئي، بحيث لا يتكرر إصدارا لنفس البند، أيضا السماح بالعمل بشهادات الجودة الخاصة بمصانع إنتاج المواد الخام الفعالة "API" المنتهية الصلاحية لمدة 6 أشهر.



وتضمنت الإجراءات، وفق بيان، إعفاء الشركات من توثيق أي مستندات منها قبول شهادات الجودة لمصانع المواد الخام الفعالة "GMP" بدون توثيق وقبول العلاقات التعاقدية بين مصانع المواد الخام الأجنبي والمورد الأجنبي عبر البريد الإلكتروني، دون تقديم أصل الخطاب والالتزام بورود الإيميل من المصنع قبل الإفراج عن الشحنة وليس كشرط لإصدار الموافقة الاستيرادية، مع تقديم أصول الشهادات المطلوبه، مثل شهاده التحليل او الشهادات الصحيه بدون توثيق قبل الافراج .