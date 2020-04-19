علي سعدة يكتب: أشعب.. ملك الطفيليين

قررت أن أقتل الملل بالقراءة.. تأملت مكتبتى التى أعشقها وباعدت بينى وبينها ظروف العمل والحياة.. أخذت أقلب محتوياتها برفق وحيرة.. تهت بين الكتب الدينية والسياسية والشعر والأدب وأحسست بها تعاتبنى على طول الفراق، ثم أهدتنى كتابًا وكأنها تعلم ما تتوق إليه نفسى، لتنتشلنى ولو لسويعات من مشاكل إحصائيات إصابات ووفيات «كورونا»، والجدل الدينى والعهر السياسى والأدب فى زمن ضاع فيه الأدب، أمسكت بالكتاب وانزويت فى مكانى المفضل وبدأت بقراءة متأنية وكأنى أُعيد اكتشافه.‎الكتاب هو «أشعب.. ملك الطفيليين» للأديب الرائع توفيق الحكيم، اختار «الحكيم» شخصية «أشعب» الفريدة التى تناولها قبله أربعة أدباء مشاهير هم الجاحظ وابن عبدربه والخطيب البغدادى وبديع الزمان، لكنه كان أرشقهم قلمًا وأخفهم ظلًا بلا شك.‎يبدأ الكتاب بمقدمة رائعة يقارن فيها بين الجمال الفنى فى اللغة عند العرب والغرب، فالعرب يرون الفن الأعلى فى الإيجاز فى حين يرى الغرب الفن الأغنى فى الإطناب «أى التحليل والإسهاب».‎وكان من أثر الإيجاز أن اكتفى العرب فى رسم شخصية ما بنادرة واحدة تروى عنه، أو بيت من الشعر ينظم فيجدون فى ذلك متعتهم وبغيتهم، بينما لا يكتفى الغرب باللمحة الخاطفة ولا تشبعه النادرة العابرة، فهو يريد اللوحة كاملة.‎والنظرتان للفن صحيحتان. فالإيجاز له جماله وقوته وهو يفترض فى المتذوق له الذكاء والفطنة وحسن التصور، والإسهاب أيضًا له مزاياه. فهو يفترض فى المتذوق له خلو الذهن أو قصور الخيال، فيرى أن من واجبه أن يعاونه ويكون فى خدمته فيطيل من الشرح والإبداع فى الوصف.‎نعود لـ«أشعب» أشهر الطفيليين فى عصره وأظرفهم حديثًا وأقبحهم وجهًا وأزراهم هيئة وأجملهم صوتًا وأحذقهم فى فنون الغناء، ‎صاحب البطن الذى لا يشبع أبدًا واليد التى لا تدفع أبدًا.التقى «أشعب» «معشوقته رشا» وأخذ يحادثها ويضاحكها أملًا فى أن يسد رمق جوعه ودار بينهما الحوار التالى.‎- ما لى لا أسمع للطعام ذكرًا؟‎- فتغير وجه الجميلة وقالت سبحان الله أما تستحى يا شيخ؟ أما فى وجهى من الحسن ما يشغلك عن بطنك؟فأنشد أشعب- إذا كان فى بطنى طعام ذكرتها وإن جعت يومًا لم تكن لى على ذكر.‎يزداد حبى إن شبعت تجددًا وإن جعت غابت عن فؤادى وعن فكرى.‎ضحكت المعشوقة وقالت: أبقاك الله، رأينا الحب يكون فى القلب وحبك ليس يجاوز المعدة.. ثم قامت مضطرة وأعدت له ما لذ وطاب من الطعام، فقام مسرعًا وافترسه افتراسًا، وبمجرد وصوله لمرحلة التخمة قام ومد يده لها مودعًا فلمح فى إصبعها خاتمًا فاستبقى يده فى يدها، وقال فى صوت يسيل رقة ولطفًا: ناولينى يا سيدتى هذا الخاتم لأذكرك به، فسحبت يدها برفق وتضاحكت فى خبث وقالت إنه ذهب وأخاف أن تذهب.‎ثم أسرعت فالتقطت من الأرض عودًا يابسًا وأعطته إياه قائلة: خُذ هذا العود لعلك تعود.‎ويروى عن «أشعب» أنه مر بقوم يأكلون فصاح بهم: سلام عليكم معشر اللئام فرفعوا أبصارهم إليه قائلين: لا والله بل نحن الكرام.. فثنى رجله فى الحال وجلس بينهم وهو يقول: اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلنى من الكاذبين ثم مد يده إلى الطعام قائلًا: ماذا تأكلون؟فأرادوا أن يوقفوا تهجمه وقالوا فى فتور: نأكل سُمًا، فحشا فمه وازدرد وهو يقول: الحياة بعدكم حرام، وأخذ يأكل وكأنه فارس فى الميدان.نظر بعضهم إلى بعض وصاح أحدهم فيه: أيها الرجل أتعرف أحدًا منا؟ فأشار «أشعب» بهدوء إلى الطعام الذى قارب على الانتهاء منه قائلًا: نعم أعرف هذا.الكتاب ممتع أستميحكم عذرًا للتوقف عن الكتابة واستكمال الاستمتاع برشاقة قلم أديبنا الراحل العظيم توفيق الحكيم.