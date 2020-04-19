مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر





مواقيت الصلاة اليوم

ويقدم موقع "الدستور" المواقيت اليوم السبت، بحسب التوقيت المحلي للقاهرة وعدد من المحافظات فيما يلي:-



مواقيت الصلاة في القاهرة ويقدم موقع "الدستور" المواقيت اليوم السبت، بحسب التوقيت المحلي للقاهرة وعدد من المحافظات فيما يلي:-



صلاة الفجر 3:50 ص

صلاة الظهر 11:54 ص

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:26

صلاة العشاء 7:47



مواعيد الصلاة في الإسكندرية



صلاة الفجر 4:01 ص

صلاة الظهر 11:59 ص

صلاة العصر 3:36 م

صلاة المغرب 6:33 م

صلاة العشاء 7:55 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية



صلاة الفجْر 3:46 ص

صلاة الظُّهْر 11:50 ص

صلاة العَصر 3:26 م

صلاة المَغرب 6:22 م

صلاة العِشاء 7:44 م



مواعيد الصلاة في شرم الشيخ



صلاة الفجْر 3:44 ص

صلاة الظُّهْر 11:42 ص

صلاة العَصر 3:15 م

صلاة المَغرب 6:10 م

صلاة العِشاء 7:30 م



مواقيت الصلاة فى أسوان



صلاة الفجْر 4:33 ص

صلاة الظُّهْر 12:23 م

صلاة العَصر 3:51 م

صلاة المَغرب 6:48 م

صلاة العِشاء 8:05 م



مواقيت الصلاة في اسيوط:-

صلاة الفجْر 3:59 ص

صلاة الظُّهْر 11:56 ص

صلاة العَصر 3:28 م

صلاة المَغرب 6:24 م

صلاة العِشاء 7:43 م



مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:-

صلاة الفجْر 4:05 ص

صلاة الظُّهْر 12:10 م

صلاة العَصر 3:47 م

صلاة المَغرب 6:43 م

صلاة العِشاء 8:06 م



مواقيت الصلاة اليوم في السويس



صلاة الفجْر 3:47 ص

صلاة الظُّهْر 11:49 ص

صلاة العَصر 3:24 م

صلاة المَغرب 6:20 م

صلاة العِشاء 7:41 م



وحُكم الأذان للصلاة فرضُ كفاية في حق الرجال؛ فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.





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يشار إلى أن الأذان الذي أستمر عليه بلال بين يدي رسول الله هو ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصفته: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله". يشار إلى أن الأذان الذي أستمر عليه بلال بين يدي رسول الله هو ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصفته: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر، حيث يبحث المسلمون في جميع المحافظات عن المواقيت اليومية والتي تشمل صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويحرص الكثير من سكان مصر على البحث عن موعد الأذان خاصة المغرب بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لفريضة الصيام.