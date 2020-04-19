رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:40 م
الصلاة
الصلاة
الدستور
طباعة
ننشر مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر، حيث يبحث المسلمون في جميع المحافظات عن المواقيت اليومية والتي تشمل صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويحرص الكثير من سكان مصر على البحث عن موعد الأذان خاصة المغرب بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لفريضة الصيام.

مواقيت الصلاة اليوم


ويقدم موقع "الدستور" المواقيت اليوم السبت، بحسب التوقيت المحلي للقاهرة وعدد من المحافظات فيما يلي:-

مواقيت الصلاة في القاهرة


صلاة الفجر 3:50 ص
صلاة الظهر 11:54 ص
صلاة العصر 3:30
صلاة المغرب 6:26
صلاة العشاء 7:47

مواعيد الصلاة في الإسكندرية


صلاة الفجر 4:01 ص
صلاة الظهر 11:59 ص
صلاة العصر 3:36 م
صلاة المغرب 6:33 م
صلاة العشاء 7:55 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية


صلاة الفجْر 3:46 ص
صلاة الظُّهْر 11:50 ص
صلاة العَصر 3:26 م
صلاة المَغرب 6:22 م
صلاة العِشاء 7:44 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ


صلاة الفجْر 3:44 ص
صلاة الظُّهْر 11:42 ص
صلاة العَصر 3:15 م
صلاة المَغرب 6:10 م
صلاة العِشاء 7:30 م

مواقيت الصلاة فى أسوان


صلاة الفجْر 4:33 ص
صلاة الظُّهْر 12:23 م
صلاة العَصر 3:51 م
صلاة المَغرب 6:48 م
صلاة العِشاء 8:05 م

مواقيت الصلاة في اسيوط:-
صلاة الفجْر 3:59 ص
صلاة الظُّهْر 11:56 ص
صلاة العَصر 3:28 م
صلاة المَغرب 6:24 م
صلاة العِشاء 7:43 م

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:-
صلاة الفجْر 4:05 ص
صلاة الظُّهْر 12:10 م
صلاة العَصر 3:47 م
صلاة المَغرب 6:43 م
صلاة العِشاء 8:06 م

مواقيت الصلاة اليوم في السويس


صلاة الفجْر 3:47 ص
صلاة الظُّهْر 11:49 ص
صلاة العَصر 3:24 م
صلاة المَغرب 6:20 م
صلاة العِشاء 7:41 م

وحُكم الأذان للصلاة فرضُ كفاية في حق الرجال؛ فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

اقرأ أيضا:
تعرف على مواقيت الصلاة اليوم وكيفية حساب موعد الصلوات

يشار إلى أن الأذان الذي أستمر عليه بلال بين يدي رسول الله هو ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصفته: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

تفاصيل توفير نظام للتقييم الإلكترونى لإنجاز الترقى عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

إلغاء امتحانات «المعاهد العليا الخاصة» وإقرار بديلين

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار عشوائى بكندا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر

السمنة تزيد معدلات الوفيات في حال الإصابة بـ«كورونا»

دراسة تكشف احتمالية انتقال «كورونا» عن طريق التحدث

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

غدًا.. سناء صليحة تقدم قراءة لـ«الزائر» عبر قناة الأعلى للثقافة

الإثنين.. حفل لهانى شاكر على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب

بمناسبة يومه العالمى.. إسهامات «قصور الثقافة» فى حفظ التراث

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»