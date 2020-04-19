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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخصيص مستشفى جامعة الأزهر لعزل مصابي كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:15 م
المحرصاوي
المحرصاوي
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أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تحضير مستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال المحرصاوي، في بيان اليوم الأحد، إنه جرى تخصيص الجناح الفندقي بالمستشفى باستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات، إنه تم توفير كافة سبل الرعاية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وأغلب دول العالم، بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة، مشيرا إلى انتهاء جميع التجهيزات اللازمة لمستشفى الأزهر التخصصي وفقا لدورها الجديد في استقبال مصابي فيروس كورونا وتوفير معدات وأدوات طبية إضافية تلائم الغرض الجديد من عمل المستشفى، بالإضافة إلى أعمال تدريب الأطقم الطبية من مختلف الأقسام والمقرر لهم العمل بمستشفى العزل.

وأكد البيان حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على العمل جنبا إلى جنب مع جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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