أمريكا تستعين بتكنولوجيا إماراتية لمواجهة فيروس كورونا

عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يسلط الضوء على استخدام تكنولوجيا إماراتية لمواجهة كورونا في أميركا.





وأشار التقرير إلى أن ولاية نيفادا الأميركية أعلنت حصولها على مواد تقنية متقدمة من مجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.





ولفت التقرير إلى أن "جيم مورين" المتحدث باسم لجنة الاستجابة والإغاثة لمواجهة كورونا في نيفادا قال إن هذه المواد التقنية من شأنها تسهيل إجراء دراسة مبتكرة حول التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد، كما ستساعد في إطلاق أول مختبر حديث بقدرات معالجة فائقة لإجراء أعداد كبيرة من الفحوص الخاصة بالفيروس وستعزز من قدرات الولاية على إجراء مزيد من البحوث بهدف تقليص أثر الفيروس على المواطنين الأميركيين وزوار الدولة خلال فترة الأزمة الحالية.





ووفقا للتقرير فإن حاكم ولاية نيفادا الأميركية أكد عمق العلاقات الإماراتية - الأميركية وعبر عن تقديره للتعاون القائم مع دوملة الإمارات العربية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا







