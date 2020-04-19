غدا.. حكيم يحيى حفل شم النسيم دون جمهور على ضفاف النيل

يحرص حكيم على إمتاع جمهوره في كل المناسبات، لذلك قرر مواصلة نشاطه الفني بتقديم حفل غنائي بمناسبة شم النسيم بأحد الأماكن على ضفاف النيل دون جمهور؛ احتراما لقرارات الدولة التي اتخذتها بحظر تواجد الجمهور في الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا.وتذيع الحفل قنوات "dmc ،ON"، ونظرا لتزامن شم النسيم مع شهر رمضان الكريم سوف يقدم حكيم لأول مرة أغنية "رمضان كريم" أمام الكاميرات، ويقدم أيضا مجموعة من أجمل أغنياته ومنها أغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح، قلبي يا ناس، سيبونا في حالنا، ليلة بمبى، الجارسون، رقصونى، آه بحبه، الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة".جدير بالذكر أن هذه الأغنيات حققت أعلى المشاهدات عقب طرحها على "يوتيوب".