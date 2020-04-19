50 % تراجع فى مبيعات «المحمول» بسبب كورونا

كشف محمد المهدي، وكيل شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية بالقاهرة، عن تراجع 50% في مبيعات الهواتف الذكية في مصر يسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المحلات تعمل بنصف طاقتها فقط، نتيجة الالتزام بحظر التجول وغلق المحال التجارية يومي الجمعة والسبت، ويوميا من الثامنة مساء، ما تسبب في الاستغناء عن 50% من العمالة.وقال المهدي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن القوة الشرائية للمواطنين تراجعت بسبب المخاوف من استمرار تفشي وباء فيرس كورونا المستجد، ما أدى لتراجع في المزاج العام للمصريين، إذ أن حجم مبيعات سوق الهواتف الذكية بلغت 46 مليارا عام 2019، في حين أن المتوقع تراجع كبير في مبيعات هذا العام بسبب كورونا.وأضاف، أن الربع الأول من العام الجاري شهد تراجعا كبيرا في حجم الكميات التي تم شحنها من قبل الشركات العالمية مصنعي الهواتف الذكية إلى السوق المصري واستمرار الأزمة خلال الربع الثاني، ما سيهدد كثيرا من التجار والمحال المخصصة لبيع الهواتف بالغلق وتسريح جزء كبير من العمالة، مطالبا الحكومة بمنح المحال فرصة البيع خلال الفترة الصباحية يوميا الجمعة والسبت، ما سيعوض جزءا من المبيعات المتأثرة.