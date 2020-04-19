المصريين الأحرار بأسيوط يوزع أدوات الوقاية على أصحاب المعاشات

شارك شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط في تنظيم المواطنين لصرف معاشات تكافل وكرامة من مكاتب البريد والمدارس، وتوزيع أدوات الوقاية الصحية عليهم.وقال محمد أبوعين أمين شباب أسيوط، إن مشاركة شباب الحزب جاءت بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف النائب جمال عباس أمين أسيوط لمساندة ومساعدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة أثناء صرف المعاش، وتم توزيع أدوات وقاية كمامات وجوانتى طبي وحكول للوقاية من فيروس كورونا.وأضاف أمين شباب الحزب بأسيوط، أن الحزب هدفه خدمة المواطنين بكافة السبل والتعاون الجاد مع الدولة في مواجهة الفيروس القاتل.