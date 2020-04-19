تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى للجزائر إلى 0.8% فى 2019

قالت الحكومة في الجزائر، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" نما بنسبة 0.8% عام 2019، انخفاضا عن 1.4% في العام السابق، وذلك بسبب ضعف الأداء في قطاع الطاقة.وجاء النمو أيضا أقل من توقع الحكومة عند 2.6 % لعام 2019، الذي شهد احتجاجات حاشدة عصفت بالاقتصاد المعتمد على النفط.وأظهرت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 4.9%، بعد انخفاض 6.4% في 2018.