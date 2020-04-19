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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول سودانى: اتجاه لتقليل ساعات السماح بالتسوق فى الخرطوم

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:03 م
الدكتور يوسف آدم
الدكتور يوسف آدم الضي
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أكد وزير الحكم الاتحادي والي الخرطوم المُكلف، الدكتور يوسف آدم الضي، عدم التهاون في الإغلاق التام لولاية الخرطوم بعد التصاعد الأخير في عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الضي، عقب اجتماعه، اليوم الأحد، بأعضاء حكومة ولاية الخرطوم، إنه سيتم إخضاع فترة السماح للتسوق، التي تبدأ من الساعة السادسة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا، للتقييم خلال 3 أيام، وهناك اتجاه وارد لتقليل ساعات السماح بالتسوق، إذا استمرت الحركة الواسعة والاكتظاظ داخل الأحياء، رغم أن هناك وعيا متناميا للاستجابة لأوامر الإغلاق.

وشدد والي الخرطوم المكلف، على تطبيق الالتزامات والعقوبات التي نص عليها مرسوم الطوارئ، لافتا إلى أنه تقرر إغلاق جميع محطات الوقود باستثناء 9 محطات خُصصت للعربات العاملة في فترة الطوارئ، مع ترتيبات جارية لتقديم دعم عيني لسكان الأطراف الذين لا تتوفر لديهم منافذ للبيع.

وسجل السودان 66 إصابة بفيروس "كورونا" بينها 10 وفيات، و3 حالات تماثلت للشفاء.

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