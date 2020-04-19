إحالة متهم بسرقة المواطنين بأسلوب النشل بالشرابية للجنح

قررت نيابة الشرابية إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنح في سرقة المواطنين بأسلوب النشل.البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة الشرابية بلاغا من معلمة رياضيات، تفيد فيه بأنها أثناء سيرها بدائرة القسم، اكتشفت سرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالي جنيه وبعض المتعلقات الشخصية، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ا. ح"، مسجل خطر، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطه.وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب النشل وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.