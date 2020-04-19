«ثقافية الصحفيين» تنظم زيارة افتراضية لحديقة الحيوان

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، زيارة افتراضية لحديقة الحيوان بالجيزة بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم، من خلال عرض الفيلم التسجيلي الذي أنتجته وزارة الإعلام عن الحديقة عبر الصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء اليوم.وأطلقت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.الصفحة تهدف لتعويض توقف الأنشطة الثقافية والفنية بالنقابة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد ١٩ "كورونا".وتقوم اللجنة من خلال الصفحة بتنظيم عدد من الفعاليات والندوات والحفلات الفنية عبر البث المباشر والفيديو كونفرانس، كما ستتيح اللجنة من خلال الصفحة لمتابعيها روابط للفعاليات الفنية والثقافية التي تبثها مؤسسات الدولة، بالإضافة لعدد من الروابط الخدمية للصحفيين والمهتمين بالشأنين الثقافي والفني.