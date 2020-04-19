احتفالاً برمضان.. أصالة تستقبل الشهر الكريم مع الجمهور المصري والعربي بـ"حفل أون لاين" الأربعاء

جمهور "الأون لاين" على موعد مع الفنانة أصالة في حفل غنائي مميز احتفالاً بشهر رمضان المبارك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على الصفحة الرسمية للفنانة أصالة.

يأتي الحفل إهداءً من أصالة لجمهورها العريق في مصر والشرق الأوسط لتشاركهم أولى ليالي رمضان، وقد قررت الفنانة أن يذاع هذا الحفل اونلاين نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس الكورونا.

ستقوم الفنانة أصالة بإحياء الحفل بغناء أشهر أغاني رمضان ومجموعة من أشهر الأغاني، من بيتها وسط عائلتها.





كما أعلنت الفنانة أصالة عن التبرع بأجرها المادي لجمعية أهل مصر لمساعدتها في حملتها للتصدي من فيروس كورونا، الحفل من تنظيم شركة POD.