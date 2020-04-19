20 % انخفاضًا في أسعار الملابس بسبب كورونا

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الركود بالأسواق بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وتداعيات فيروس كورونا المستجد.وأضاف حسن، في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك تراجع في أسعار الملابس قبل حلول عيد الفطر هذا العام بنحو ٢٠%، مع تقديم تخفيضات وعروض من قبل التجار تصل إلى ٤٠% لكسر حالة الركود التي تمر بها الأسواق.وطالب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية من رئيس الوزراء باستثناء محلات الملابس من الحظر يومي الجمعة والسبت لترك مساحة للمستهلك للشراء بعيد عن ساعات الحظر.