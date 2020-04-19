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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا فى الخليل

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:46 م
كورونا
كورونا
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد في الخليل.

وأوضح ملحم، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطسينية "وفا" حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم الأحد، أن الإصابتين الجديدتين لشقيقين "طفل وشابة" من بلدة يطا، انتقلت لهما العدوى من والدهما، الذي يعمل بأراضي الـ1948.

وبين ملحم، أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين ترتفع حصيلة الإصابات إلى 322، إضافة إلى 115 إصابة في القدس المحتلة.

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